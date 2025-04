Medienbericht

Britische Marine entdeckt russische Spionage-Sensoren

Rund um Großbritannien sind einem Medienbericht zufolge mehrere mutmaßliche russische Spionage-Sensoren im Meer entdeckt worden. Die britische Zeitung "The Sunday Times" berichtete, die Marine habe einige der Messgeräte am Meeresgrund gefunden, während andere an Land gespült worden seien.