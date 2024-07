Bericht

Britische Polizei besorgt wegen Gewalt an Frauen und Mädchen - "nationaler Notstand"

In Großbritannien hat Gewalt an Frauen und Mädchen drastische Ausmaße angenommen. Das geht aus einem Bericht des Verbands der Polizeipräsidenten, NPCC, hervor. Demnach wurden in den Jahren 2022 und 2023 in einem Zeitraum von zwölf Monaten allein in den Landesteilen England und Wales mehr als eine Million Gewalttaten an Frauen und Mädchen registriert.

23.07.2024