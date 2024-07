Die Gewalt an Frauen und Mädchen in Großbritannien ist gestiegen (Archivbild). (Victoria Jones/PA Wire/dpa)

Das geht aus einem Bericht des Verbands der Polizeipräsidenten, NPCC, hervor. Demnach wurden in den Jahren 2022 und 2023 in einem Zeitraum von zwölf Monaten allein in den Landesteilen England und Wales mehr als eine Million Gewalttaten an Frauen und Mädchen registriert. Dazu gehören den Angaben zufolge sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Stalking und Kindesmissbrauch.

Das entspreche beinahe 3.000 Taten pro Tag und 20 Prozent aller Straftaten, wenn man Betrug herausrechne, hieß es weiter. Mindestens eine von zwölf Frauen werde pro Jahr zum Opfer. Der Verband sprach von einem "beängstigenden Ausmaß an Gewalt".

Im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 sei die Zahl der Straftaten um 37 Prozent gestiegen. Angesichts der Entwicklung ist in dem Bericht von einem "nationalen Notstand" die Rede.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.