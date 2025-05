Die rechtsradikale Partei "Reform UK" hat die Parlaments-Nachwahl im Bezirk Runcorn and Helsby gewonnen. Kandidatin Sarah Pochin (rechts) zieht ins Parlament ein, zu sehen ist sie mit Parteichef Nigel Farage (links). (dpa / AP / Peter Byrne)

Die Nachwahl wurde nötig, weil der bisherige Abgeordnete nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung zurückgetreten war.

Bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen gewann die Partei des populistischen Politikers Farage nach derzeitigem Stand der Auszählung hunderte Sitze in den Stadt- und Gemeinderäten, die Mehrheit in bislang drei Bezirken und die Bürgermeisterwahl in Greater Lincolnshire. Die Gewinne von Reform UK gingen überwiegend zu Lasten der konservativen Tories. Insgesamt wurden in sechs Städten die Bürgermeister bestimmt; außerdem ging es um 1.640 Sitze in 23 Gemeinderäten.

