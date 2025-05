Die rechtsradikale Partei "Reform UK" hat die Parlaments-Nachwahl im Bezirk Runcorn and Helsby gewonnen. Kandidatin Sarah Pochin (rechts) zieht ins Parlament ein, zu sehen ist sie mit Parteichef Nigel Farage (links). (dpa / AP / Peter Byrne)

Ihre Kandidatin Pochin siegte im Bezirk Runcorn and Helsby mit nur sechs Stimmen Vorsprung. Bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr hatte die Labour-Partei von Premierminister Starmer in dem Wahlkreis mit 14.000 Stimmen in Führung gelegen. Mandatsinhaber Amesbury musste zurücktreten, nachdem er wegen Körperverletzung verurteilt worden war.

Gleichzeitig fanden in England Kommunalwahlen statt. Auch hier liegt Reform-UK nach Auszählung der ersten Stimmen in Führung und gewann unter anderem die Bürgermeisterwahl in Greater Lincolnshire. Insgesamt wurden in sechs Städten die Bürgermeister bestimmt, es ging außerdem um 1.640 Sitze in 23 Gemeinderäten.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.