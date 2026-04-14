Die Übernahme des "Telegraph" durch den Axel-Springer-Verlag wurde in Großbritannien genehmigt. (picture alliance / empics / Yui Mok)

Das teilte das Unternehmen in Berlin mit. Damit sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion erreicht, hieß es. Axel Springer hatte Anfang März mitgeteilt, die "Telegraph Media Group" zum Preis von umgerechnet rund 660 Millionen Euro übernehmen zu wollen. Ziel sei es, den "Telegraph" zum meistgelesenen Medium der englischsprachigen Welt zu machen, erklärte Springer-Chef Döpfner. Demnach will man gezielt in den US-Markt expandieren.

Nötig sind nach Angaben des Verlags nun noch Genehmigungen in Irland und Österreich. Der Abschluss wird demnach für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.