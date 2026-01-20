Das Gebäude der ehemaligen britischen Münzprägeanstalt in London, wo die neue chinesische Botschaft entstehen soll. (AP / Kin Cheung)

Medienberichten zufolge hat der zuständige Minister die Pläne für den Komplex in der Nähe des Tower of London genehmigt. Das Projekt auf dem ehemaligen Gelände der Münzprägeanstalt gilt vor allem wegen Sicherheitsbedenken seit Jahren als umstritten. Kritiker befürchten, dass Peking die Botschaft als Basis für Spionage nutzen könnte.

Die Zeitung The Telegraph berichtete, dass rund 200 versteckte Räume zu dem Komplex gehören. Außerdem gebe es eine Kammer nur wenige Meter neben sensiblen Datenkabeln, die für den Londoner Finanzsektor nötig sind.

