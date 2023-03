Corona-Pandemie

Zwischenzeitlich gerieten die Katzen im Vereinigten Königreich in Gefahr (Mikhail Vasilyev / unsplash.com)

Das sagte der frühere Vize-Gesundheitsminister Bethell dem Sender Channel 4. Zum Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 sei unklar gewesen, ob Haustiere das Coronavirus übertragen könnten. Deswegen habe es einen Moment lang die Idee gegeben, die Öffentlichkeit aufzufordern, alle Katzen in Großbritannien auszurotten.

Tatsächlich kann das Coronavirus in seltenen Fällen vermutlich von Katzen auf Menschen übertragen werden. Wissenschaftler beschrieben in einer Studie einen Fall in Thailand, bei dem sich eine Tierärztin mit dem Virus infiziert hatte. Sie hatte in der südthailändischen Stadt Songkhla eine positiv getestete Katze behandelt und war von dieser angeniest worden.

