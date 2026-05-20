Kraftstoff-Importe

Wegen steigender Ölpreise lockert Großbritannien Sanktionen gegen Russland. (IMAGO / Westend61)

Die britische Regierung erlaubt auf unbestimmte Zeit den Import von Flugzeugtreibstoff und Diesel, der in Drittländern aus russischem Öl raffiniert wurde.

Zudem werden für einen befristeten Zeitraum auch die Auflagen für verflüssigtes Erdgas gelockert, das aus bestimmten russischen Anlagen stammt.

Großbritannien hatte nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 Sanktionen gegen Moskau verhängt. Diese richten sich sowohl gegen russische Ölexporte als auch gegen Unternehmen und Einzelpersonen.

Zuletzt hatten die USA eine Ausnahmeregelung für russisches Öl verlängert, die Ölladungen betrifft, welche bereits auf Schiffe verladen wurden.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.