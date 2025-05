Der britische Premierminister Starmer bei einer Pressekonferenz (Archivbild). (picture alliance / empics / Leon Neal)

Vorgesehen ist unter anderem, das die zur Bekämpfung des Pflegenotstands eingeführten Visa für Pflegekräfte in dieser Form abgeschafft werden. Für das zentrale Arbeitsvisum soll grundsätzlich wieder ein Hochschulabschluss verlangt werden. Die zeitliche Frist von der Beantragung bis zur Genehmigung der Staatsbürgerschaft steigt von fünf auf zehn Jahre. Nur für besonders benötigte Arbeitskräfte wie Ärzte, Krankenschwestern, Ingenieure oder Führungskräfte in der KI-Branche soll es schneller gehen. Außerdem sollen künftig höhere Anforderungen an die Kenntnisse der englischen Sprache gelten. Wie die Regierung ankündigte, wird Premierminister Starmer heute in einer Pressekonferenz erklären, dass das Leben in Großbritannien "ein Privileg" sei, das man sich verdienen müsse.

Hintergrund ist, dass nach dem Brexit im Jahr 2020 die Zuwanderung nach Großbritannien entgegen den damaligen Erwartungen nicht zurückgegangen, sondern vielmehr deutlich gestiegen ist.

