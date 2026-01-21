Internationale Beziehungen

Eine Aufnahme des Chagos-Archipels im Indischen Ozean. Die Inselgruppe liegt etwa 500 Kilometer südlich der Malediven. (dpa / picture-alliance / US Dept. Of Defense)

Man tue nichts, was die nationale Sicherheit gefährde, sagte ein Sprecher von Premierminister Starmer. Auf den Inseln im Indischen Ozean befinden sich US-amerikanische und britische Militärstützpunkte. Zuvor hatte der amerikanische Präsident Trump die Rückgabe als "Akt großer Dummheit" bezeichnet.

Die Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie an Mauritius war bereits im Oktober 2024 vereinbart worden, im Mai 2025 wurde der Vertrag unterzeichnet. Die offizielle Übergabe der Inselgruppe steht noch aus.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.