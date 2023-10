Gesellschaft

London: Schüler gehen am Schulgebäude vorbei. (imago/ZUMA Press)

Das teilte Bildungsministerin Keegan auf dem Parteitag der "Konservativen Partei" in Manchester mit. Die Auswirkungen der Mobilfunkgeräte seien eines der größten Probleme, mit denen sich Kinder und Lehrer heute konfrontiert sähen. Vor zwei Jahren hatten die Tories schon einmal ein Handyverbot an Schulen angekündigt. Von Seiten der Gewerkschaften hieß es jedoch, das geplante Verbot sei nicht durchsetzbar und wirkungslos. Wichtiger wären Hilfe für Eltern und Lehrer. Zuletzt hatte auch Frankreich ein Maßnahmenpaket gegen Mobbing angekündigt. Dort soll Schülern, die andere schikanieren, künftig unter anderem das Telefon weggenommen werden. Außerdem will die Regierung sie zeitweise auf Online-Netzwerken wie TikTok oder Instagram sperren lassen.

