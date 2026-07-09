Bonnie Tyler ist tot. (picture alliance / Nico Schimmelpfennig)

Dies gab ihre Familie bekannt. Tyler hatte zuletzt nach einer Operation zeitweise im Koma gelegen. - Die Waliserin hatte mit dem Lied "Lost in France" im Jahr 1975 ihren ersten Hit. Den endgültigen Durchbruch schaffte sie 1978 mit "It´s a Heartache". Der Song erreichte in vielen Ländern Spitzenpositionen in den Charts. Nach mäßigem Erfolg in den folgenden Jahren gelang ihr 1983 mit "Total Eclipse of the Heart" ein Comeback. Musikalisches Markenzeichen Tylers war ihre rauchige Stimme, die Folge einer Stimmband-Operation.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.