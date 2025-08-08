"Ausgemergelt" und "ungesund dünn"

Die Modekette Zara zeigte in Werbeanzeigen zu dürre Frauen. (dpa Socrates Baltagiannis)

Ein Sprecher von Zara bestätigte, dass die Bilder entfernt worden seien. Die Aufsichtsbehörde will verhindern, dass gerade jungen Menschen ein unrealistisches und ungesundes Schönheitsideal vermittelt wird. Es ist das dritte Mal in wenigen Wochen, dass eine Modemarke von der Werbeaufsicht gerügt wurde.

Der spanische Modekonzern Zara gab während der Untersuchung an, die britischen Empfehlungen befolgt zu haben, indem es von den beiden betroffenen Models vor ihrer Einstellung ein ärztliches Attest über ihre gute Gesundheit verlangt habe.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.