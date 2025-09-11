Diplomatie

Der britische Botschafter in den USA, Lord Peter Mandelson (picture alliance/empics/Jonathan Brady)

Angesichts neuer Informationen über die Tiefe der Beziehung von Mandelson zu Epstein habe Premierminister Starmer um die Entlassung des Botschafters gebeten, teilte das Außenministerium mit. In den vergangenen Tagen waren E-Mails und Briefe von Mandelson an Epstein bekannt geworden, in denen er den Investmentbanker unter anderem als "besten Kumpel" bezeichnete. Epstein war 2006 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. 2019 wurde er erneut verhaftet und starb wenig später in der Untersuchungshaft. Der 71-jährige Mandelson galt in den 90er-Jahren als einflussreicher Vertrauter des damaligen Premierministers Blair. Den Botschafterposten in den USA hatte er im Dezember vorigen Jahres angetreten.

