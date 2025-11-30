"Shakespeare in Love"
Britischer Dramatiker Tom Stoppard gestorben

Der britische Dramatiker Tom Stoppard ist tot. Nach Angaben seiner Agentur starb Stoppard im Alter von 88 Jahren.

    Der britische Dramatiker und Filmautor Tom Stoppard im Londoner Stadtteil Notting Hill. (imago stock&people)
    Seine Werke gehören zu den meistgespielten und am intensivsten diskutierten Stücken des zeitgenössischen britischen Dramas. Von dem Autor stammt etwa das Drehbuch zu dem Film "Shakespeare in Love", für das er einen Oscar erhielt.
    Für Film und Fernsehen adaptierte er oft bekannte Romane wie "Enigma" (2001) und "Anna Karenina" (2012). 1997 wurde er für seine Verdienste im Bereich der Literatur von der verstorbenen Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.
