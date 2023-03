In den USA ist die Silicon Valley Bank vorübergehend geschlossen worden. (AP / Jeff Chiu)

Finanzminister Hunt sagte in London , er arbeite mit Hochdruck an einem Plan zur Minimierung des Schadens, der durch einen Zusammenbruch der britischen Niederlassung entstehen könnte. Hunt stellte indirekt Finanzhilfen in Aussicht, damit Kunden der "Silicon Valley Bank" nicht in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Konkrete Angaben machte Hunt nicht.

Die "Bank of England" hatte am Freitag mitgeteilt , dass sie beabsichtige, ein Insolvenzverfahren für die britische Niederlassung der "Silicon Valley Bank" zu beantragen. In der Zwischenzeit werde das Unternehmen keine Zahlungen mehr leisten und keinerlei Gelder mehr entgegennehmen.

Unbestätigten Medienberichten zufolge gibt es in den USA verschiedene Überlegungen zur Rettung der Bank. Sie reichen von einem Kauf durch Investoren bis hin zu staatlichen Maßnahmen zur Beruhigung der Anleger. Das Weiße Haus in Washington betonte, das amerikanische Bankensystem befinde sich in einer grundlegend anderen Situation als noch vor zehn Jahren. Die Schließung der Silicon Valley Bank war auch Thema eines Gesprächs zwischen US-Präsident Biden und dem kalifornischen Gouverneur Newsom.

Die "Silicon Valley Bank" war am Freitag von den Aufsichtbehörden geschlossen worden. Sie zählt mit zu den größten Instituten in den USA. Die Bank ist spezialisiert auf die Finanzierung von Unternehmensgründungen. In den vergangenen Tagen hatten Kunden massiv Gelder abgezogen. Ende Dezember verfügte das Institut über Kundeneinlagen in Höhe von 175 Milliarden Dollar.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.