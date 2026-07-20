Nach langer Krankheit

Kevin Keegan im Trikot des HSV (picture-alliance / dpa / Werner Baum)

Der Durchbruch gelang Keegan 1971 mit dem Wechsel zum FC Liverpool. Dort wurde er als Stürmer zum Idol und gewann unter anderem dreimal den englischen Meistertitel. Von 1977 bis 1980 spielte er in Hamburg und wurde mit dem HSV 1979 deutscher Meister. Später arbeitete Keegan noch als Trainer und führte Newcastle United 1996 beinahe zur Meisterschaft und Englands Nationalteam 2000 zur EM.

HSV: Einer der besten, der je die Raute getragen hat

Der Hamburger SV schrieb in einem Nachruf, man trauere um einen der besten Fußballer, die je die Raute auf der Brust getragen hätten. Der Verein werde seinem ehemaligen Meisterspieler und zweifachen Ballon-d'Or Gewinner stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Sein früherer Club Newcastle United teilte mit, "Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer und Trainer. Für Generationen von Fans war er das schlagende Herz des Vereins." Auch Liverpool äußerte seine Trauer um die "Vereinsikone".

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.