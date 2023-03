Die Lage um Bachmut (02.03.2023) (dpa / dpa-infografik GmbH)

Russische Streitkräfte und Söldner sollen weitere Vororte der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben, heißt es in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums. Das russische Militär versucht seit Wochen, die Stadt zu erobern, die mittlerweile weitgehend zerstört ist. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Unterdessen sicherten die USA und Deutschland der ukrainischen Regierung weitere Hilfen bei der Verteidigung ihres Landes zu. Am Rande des Besuches von Bundeskanzler Scholz in Washington kündigten die USA neue Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 400 Millionen Dollar an.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.