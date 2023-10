Mit 90 Jahren

Michael Caine, hier mit seiner Frau Shakira, will keine Filme mehr drehen. (dpa / picture-alliance / Clemens Bilan)

Der Film "In voller Blüte" kam vergangene Woche in Großbritannien in die Kinos. Er erzählt die wahre Geschichte eines Weltkriegsveteranen, der aus einem Pflegeheim verschwindet, um an den Feierlichkeiten zum D-Day teilzunehmen.

Caine war mehr als 70 Jahre im Filmgeschäft und spielte in über 160 Filmen mit. Dazu zählen Klassiker aus den 1960er Jahren wie "Zulu" und "Charlie staubt Millionen ab" sowie Kino-Erfolge wie "Gottes Werk & Teufels Beitrag" und mehrere "Batman"-Filme.

Zweimal gewann Caine den Oscar als bester Nebendarsteller. Im Jahr 2000 wurde er von der britischen Queen zum Ritter geschlagen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.