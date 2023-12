Nach langer Krankheit verstorben: Denny Laine, Frontmann der Moody Blues. (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / © Star Shooter)

Wie seine Familie mitteilte, erlag er in Naples im US-Bundesstaat Florida einer Lungenkrankheit. Laine war Mitbegründer der Gruppe "The Moody Blues", die in den 1960er Jahren erfolgreich waren. 1971 wurde er Gitarrist der "Wings", der Band von Paul McCartney nach dem Ende der Beatles. Laine ist unter anderem Ko-Autor von deren Hit "Mull of Kintyre".

