Der britische Premierminister Keir Starmer (Stefan Rousseau/PA Wire/dpa)

Der Premier sagte in London, die Dinge seien schlimmer, als man es sich jemals vorgestellt habe. In den öffentlichen Finanzen klaffe eine Lücke von 22 Milliarden Pfund. Der Labour-Politiker erklärte, er werde unpopuläre Entscheidungen treffen müssen - etwa Ausgabenkürzungen oder Steuern für Wohlhabende. Diejenigen mit den breitesten Schultern müssten die größte Last tragen, sagte Starmer. In Anbetracht der Lage habe die Regierung keine andere Wahl.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.