Stellungnahme

Keir Starmer kündigt seinen Rücktritt an. (AFP / ADRIAN DENNIS)

Er habe am Morgen mit König Charles gesprochen. Starmer gab zudem bekannt, dass er bis zur Wahl seines Nachfolgers vorerst Regierungschef bleiben werde. Das Verfahren zur Wahl eines neuen Vorsitzenden der Labour-Partei werde im Juli gestartet. Sein Nachfolger könnte den Labour-Vorsitz und das damit verknüpfte Amt des Premierministers dann voraussichtlich im September antreten. Der Nachfolger wird der siebte britische Regierungschef binnen zehn Jahren.

Starmer hatte das Amt ‌des Premierministers nach dem Wahlsieg seiner sozialdemokratischen Labour-Partei im Juli 2024 übernommen. Nach schweren Verlusten bei den Kommunalwahlen ​im Mai und dem Rücktritt führender Kabinettsmitglieder aus Protest gegen seinen ​Führungsstil war der Druck zuletzt massiv ‌gestiegen. Weiter verschärft hatte sich die Lage für Starmer am Freitag, als sein parteiinterner Rivale Burnham einen Sitz im Parlament gewann, ‌was ‌diesem eine formale Kandidatur für den ​Parteivorsitz ermöglicht. Burnham hätte Starmer Berichten zufolge in eine Führungswahl gezwungen, wäre der Premier zu einer anderen Entscheidung gekommen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.