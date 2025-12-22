Im Kreise seiner Familie

Chris Rea bei einem Konzert im Berliner Tempodrom im Jahr 2017 (picture alliance / POP-EYE/ Ben Kriemann)

Das teilte ein Sprecher seiner Familie mit. Der Musiker sei nach kurzer Krankheit im Kreise seiner Angehörigen im Krankenhaus gestorben. Rea produzierte im Laufe seiner Karriere 25 Soloalben. Darauf erschienen Welthits wie "Road to Hell", "Fool if you think it's over" und "Driving home for Christmas". Er begleitete sich meist selbst mit einer Gitarre. Der Sänger wurde in Middlesbrough als Sohn einer irischen Mutter und eines italienischen Vaters geboren. Chris Rea hinterlässt seine Ehefrau und zwei Töchter.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.