Ohne ein Eingreifen werde es schwierig sein, den aktuellen Anspruch und Umfang der Inhalte aufrechtzuerhalten, heißt es in einem Strategiepapier. Die erwarteten Einnahmen dieses Jahres liegen demnach umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro hinter denen von 2010. Zugleich verwies die BBC darauf, dass bereits erhebliche Schritte zur Erhöhung der Effizienz unternommen worden seien, darunter die Kürzung von 2.000 Stellen in den vergangenen fünf Jahren.

Die BBC finanziert sich hauptsächlich durch Rundfunkbeiträge und hat etwa unter der stark gestiegenen Inflation zu leiden. Anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat sie keinen von der jeweiligen Regierung unabhängig verankerten Grundversorgungsauftrag. Stattdessen definiert die Regierung Aufgaben und Ziele der BBC in der so genannten Royal Charter alle paar Jahre neu.

