Russischer Angriffskrieg

Der britische Premiermininster Starmer und Frankreichs Präsident Macron beim Ukraine-Sondergipfel in London (AP / Justin Tallis)

Der britische Verteidigungsminister Pollard dementierte am Morgen in einem Interview, dass es diesbezüglich bereits eine Einigung zwischen Paris und London gebe. Vielmehr lägen noch verschiedene Optionen auf dem Tisch und es bedürfe weiterer Gespräche mit amerikanischen und europäischen Verbündeten, betonte Pollard.

Macron hatte gestern Einzelheiten einer angeblich französisch-britischen Initiative bekanntgegeben. Er sagte der Zeitung "Le Figaro", für einen Monat solle eine Waffenruhe in der Luft, auf See und für die Energie-Infrastruktur in der Ukraine gelten. Frankreichs Außenminister Barros sagte dem Radiosender RTL, während dieser Zeit könnte Russlands Präsident Putin zeigen, ob er ehrlich und ernsthaft an Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine interessiert sei.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.