Schloss Windsor

Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland.

Zuvor unternahmen sie zusammen mit König Charles und Königin Camilla eine Kutschprozession. Am Vormittag waren Steinmeier und Büdenbender am Londoner Flughafen Heathrow von Kronprinz William und seiner Frau Catherine begrüßt worden. Steinmeier sagte vor seiner Abreise, Deutschland und Großbritannien befänden sich auf einem Weg der Annäherung. Die ersten Jahre nach dem Brexit seien nicht einfach gewesen. Inzwischen habe man aber gelernt, damit umzugehen.

Steinmeier wird bei seinem dreitägigen Staatsbesuch auch mit Premierminister Starmer im Londoner Regierungssitz Downing Street 10 zusammentreffen. Morgen hält der Bundespräsident eine Rede vor dem Parlament in London.

