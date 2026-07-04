Ausschnitt aus dem Wandteppich von Bayeux: Die Normannen rücken in Schlachtordnung vor (Schlacht von Hastings, 1066). (picture-alliance / akg-images / akg-images)

Wie ARTnews berichtete, bezeichnete das Museum das als den erfolgreichsten Tag im Ticketverkauf seit seiner Eröffnung. Zu Beginn des Verkaufs waren so viele Menschen auf der Internetseite, dass der Kauf eines Tickets teils mehr als eine Stunde dauerte. Zuvor hatte Museumsdirektor Cullinan bereits angekündigt, er rechne mit einer großen Nachfrage.

Der Teppich von Bayeux zeigt die normannische Eroberung Englands im Jahr 1066 durch Wilhelm den Eroberer und wurde dort in den 1070er Jahren angefertigt. Er ist 68 Meter lang, wiegt 350 Kilogramm und zeigt 58 detailreiche Szenen, die jeweils mit farbiger Wolle auf Leinen gestickt sind. Der Teppich ist eine Leihgabe des Museums von Bayeux in der Normandie. Es wird vom 10. September 2026 bis zum 11. Juli 2027 im British Museum zu sehen sein. Wie das Museum mitteilte, wird er allerdings flach ausgestellt und nicht an der Wand befestigt, wie es in der Normandie üblich war.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.