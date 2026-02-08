Die Staffel bestehend aus Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuss kam in Antholz hinter Frankreich und Italien ins Ziel. Es ist die erste Olympia-Medaille für eine deutsche Mixed-Staffel.
Im Abfahrtsrennen fehlten Aicher 0,04 Sekunden auf Gold. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia. Die mitfavorisierte US-Amerikanerin Lindsey Vonn stürzte und musste mit einem Rettungshubschrauber von der Piste geholt werden. Die 41-Jährige stand zuvor im Fokus, da sie trotz einer kürzlich erlittenen Kreuzbandverletzung an den Start ging.
Weitere Entscheidungen
Im Skiathlon-Wettbewerb sicherte sich der norwegische Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo die Goldmedaille. Die tschechische Snowboarderin Zuzana Maderova gewann Gold im Parallel-Riesenslalom.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.