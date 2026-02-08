Olympia

Bronze für deutsche Mixed-Staffel im Biathlon - Emma Aicher gewinnt Silber in der Abfahrt

Bei den Olympischen Winterspielen in Italien hat es die ersten Medaillen für Deutschland gegeben. Die Skirennläuferin Emma Aicher kam bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo auf den zweiten Platz hinter Breezy Johnson aus den USA. Im Biathlon gewann die Mixed-Staffel Bronze.