Olympia
Bronze für deutsche Mixed-Staffel im Biathlon - Emma Aicher gewinnt Silber in der Abfahrt

Bei den Olympischen Winterspielen in Italien hat es die ersten Medaillen für Deutschland gegeben. Die Skirennläuferin Emma Aicher kam bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo auf den zweiten Platz hinter Breezy Johnson aus den USA. Im Biathlon gewann die Mixed-Staffel Bronze.

    Der Wechsel von Philipp Nawrath(r) und Vanessa Voigt
    Die deutsche Mixed-Staffel im Biathlon hat bei den Olympischen Winterspielen Bronze gewonnen, hier der Wechsel von Philipp Nawrath(r) und Vanessa Voigt. (dpa / Hendrik Schmidt)
    Die Staffel bestehend aus Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuss kam in Antholz hinter Frankreich und Italien ins Ziel. Es ist die erste Olympia-Medaille für eine deutsche Mixed-Staffel.
    Im Abfahrtsrennen fehlten Aicher 0,04 Sekunden auf Gold. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia. Die mitfavorisierte US-Amerikanerin Lindsey Vonn stürzte und musste mit einem Rettungshubschrauber von der Piste geholt werden. Die 41-Jährige stand zuvor im Fokus, da sie trotz einer kürzlich erlittenen Kreuzbandverletzung an den Start ging.

    Weitere Entscheidungen

    Im Skiathlon-Wettbewerb sicherte sich der norwegische Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo die Goldmedaille. Die tschechische Snowboarderin Zuzana Maderova gewann Gold im Parallel-Riesenslalom.
    Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.