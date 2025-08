Beachvolleyball-EM

Svenja Müller (l) und Cinja Tillmann nach den Bronze-Gewinn. (Marius Becker / dpa )

Einen Tag nach ihrer Halbfinalniederlage gewannen die Titelverteidigerinnen das Spiel um Platz drei. Sie besiegten Daniela Álvarez Mendoza und Tania Moreno aus Spanien mit 21:18, 21:19. Am Samstag hatte das in Hamburg trainierende Duo in der Vorschlussrunde gegen die Französinnen Clémence Vieira und Aline Chamereau mit 13:21, 16:21 verloren. Müller und Cinja waren als Titelverteidigerinnen in das Heimturnier gegangen, nachdem sie im Vorjahr im niederländischen Den Haag erstmals Gold geholt hatten.

Am Vortag waren die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler als letztes deutsches Männer-Team im Viertelfinale ausgeschieden. In der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Paris verlor das ebenfalls in Hamburg trainierende Team gegen die Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig.

