In Marseille ist ein Mann auf offener Straße erschossen worden. (picture alliance / SIPA / Frederic MUNSCH)

Die Täter feuerten mitten im Stadtzentrum von Marseille von einem Motorroller aus auf den 20-Jährigen. Der zuständige Staatsanwalt schloss aus, es sich um ein Zufallsopfer handelte. Er sprach von einer neuen Dimension im Drogenkrieg.

Der Ermordete war der jüngere Bruder des Grünen-Politikers Amine Kessaci, der sich dem Kampf gegen die Drogenkriminalität verschrieben hat. Kessaci hatte bereits 2020 einen anderen Bruder verloren. Dessen verkohlte Leiche war in einem Auto gefunden worden.

Marseilles Bürgermeister Payan forderte "mehr Polizisten, mehr Richter, mehr Ermittler". In diesem Jahr sind im Drogenkrieg in Marseille bislang 14 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.