Nach Angaben der Verwaltung haben Experten gestern Risse und Drahtbrüche festgestellt. Eine Reparatur ist demnach nicht mehr möglich. Die Brücke am Damaschkeplatz müsse abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das Land kündigte heute den Bau einer Behelfsbrücke an. Zudem müsse der Verkehr weiträumig umgeleitet werden.

Die Prüfung der Brücken in Magdeburg war nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden veranlasst worden. In der nun gesperrten Brücke ist ebenfalls Spannstahl verbaut worden, der korridieren kann.

