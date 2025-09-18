Ökostrom
Brüssel genehmigt Milliarden-Staatshilfe für Bioenergie

Die Europäische Kommission hat einer Aufstockung der deutschen Staatshilfe für Energie aus Biomasse und Biogas genehmigt.

    "Biogas" steht auf einem Aufkleber eines Gasrohres im Inneren einer Bioaufbereitungsanlage.
    EU-Kommission genehmigt deutsche Staatshilfen für Bioenergie. (picture alliance / dpa / Guido Kirchner)
    Die Bundesregierung könne Anlagenbetreiber nun mit zusätzlichen 7,9 Milliarden Euro fördern, teilte die Behörde in Brüssel mit. Zur Begründung hieß es, die Förderung bleibe verhältnismäßig und beschränke sich auf das Minimum, das nötig sei, um Anreize für mehr Ökostrom-Erzeugung zu schaffen.
    Bundesagrarminister Rainer nannte die Entscheidung der Kommission einen entscheidenden Schritt, um Planungssicherheit für Landwirte, Investoren, Betreiber und Kommunen zu schaffen.
