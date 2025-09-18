Die Bundesregierung könne Anlagenbetreiber nun mit zusätzlichen 7,9 Milliarden Euro fördern, teilte die Behörde in Brüssel mit. Zur Begründung hieß es, die Förderung bleibe verhältnismäßig und beschränke sich auf das Minimum, das nötig sei, um Anreize für mehr Ökostrom-Erzeugung zu schaffen.
Bundesagrarminister Rainer nannte die Entscheidung der Kommission einen entscheidenden Schritt, um Planungssicherheit für Landwirte, Investoren, Betreiber und Kommunen zu schaffen.
