Hilfsorganisation IRC

Nach Angaben des IRC steht der Sudan zum dritten Mal in Folge an der Spitze, gefolgt vom Gazastreifen und dem Westjordanland sowie dem Südsudan. Die deutsche IRC-Vertreterin Görgen sagte, noch nie seien so viele Menschen unverschuldet auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen. Gleichzeitig würden wegen veränderter politischer Prioritäten die internationalen Systeme zur Unterstützung der Menschen abgebaut.
In dem Bericht heißt es etwa zur Lage im Sudan, der Krieg stecke, Zitat, "in einem brutalen Patt". Ganze Städte seien während Belagerungen von Hilfe abgeschnitten. Zudem drohe sich der Krieg zwischen Armee und RSF-Miliz auf weitere Landesteile auszuweiten.
Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.