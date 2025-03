Das Schild der eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2024 um 0,9 Prozent, wie das EU-Statistik-Amt Eurostat mitteilte. Ursprünglich war ein Wachstum von 0,7 Prozent vorausgesagt worden. Grund sind stark verbesserte Zahlen im letzten Quartal.

In diesem Zeitraum wuchs die Wirtschaft in den meisten EU-Ländern, während sie in Deutschland um 0,2 Prozent schrumpfte.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.