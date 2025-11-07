Parteivorsitz

Sahra Wagenknecht (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Beim Parteitag Anfang Dezember könnte eine neue Doppelspitze gebildet werden, meldeten das Magazin "Spiegel" und die Deutsche Presse-Agentur. Laut dpa hieß es aber von Vertrauten der Politikerin, dass intern noch Gespräche liefen. Offiziell will das Bündnis Sahra Wagenknecht seine künftige Führung am Montag bei einer Pressekonferenz vorstellen.

Über einen möglichen Rückzug Wagenknechts vom Bundesvorsitz wird schon länger spekuliert. Aus der Partei hieß es aber, sie werde auf jeden Fall weiter eine führende Rolle spielen. Für das BSW ist sie die prägende Figur und bei weitem das bekannteste Gesicht. Bei der Bundestagswahl verpasste die Partei knapp den Einzug in den Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.