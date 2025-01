Wahlkampf

BSW-Bundesparteitag begonnen - Ko-Vorsitzende Mohamed Ali sagt übrigen Parteien den Kampf an

In Bonn hat am Vormittag der Bundesparteitag des Bündnisses Sahra Wagenknecht begonnen. Auf dem Kongress will die Partei ihr Wahlprogramm beschließen. Zum Auftakt sagte Generalsekretär Leye, das BSW habe seit seiner Gründung vor einem Jahr "ein kleines Stück Geschichte" geschrieben.