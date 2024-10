Thüringen, Sachsen und Brandenburg

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

In Sachsen herrsche bei der CDU offenbar keine Einigkeit über eine Zusammenarbeit mit BSW und SPD, sagte Wagenknecht in Berlin. In Thüringen sei die SPD unentschieden. In Brandenburg gebe es möglicherweise eine etwas bessere Ausgangslage. Dort gehe es nur um zwei Parteien - um SPD und BSW.

Weiter betonte Wagenknecht, ihre Partei habe ein Wählervotum, in den drei Ländern eine vernünftige Politik mit durchzusetzen. Dabei nannte sie erneut die Ziele, diplomatische Lösungen in der Außenpolitik zu stärken und die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.