Brandenburger Landtag

Der stellvertretende BSW-Landtagsfraktionschef Christian Dorst

Das teilte der BSW-Fraktionsvorsitzende Lüders am Abend mit. Dorst hatte am Wochenende auf dem Portal X Verständnis für umstrittene Äußerungen des AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Siegmund, zur NS-Zeit geäußert. Siegmund hatte unter anderem auf die Frage, ob der Holocaust das schlimmste Verbrechen der Menschheit gewesen sei, erklärt, das könne er nicht bewerten.

Die BSW-Fraktion in Brandenburg ist nach vier Parteiaustritten derzeit in einer schweren Krise, die auch die Koalition mit der SPD ins Wanken gebracht hat.

