Das Bündnis Sahra Wagenknecht - kurz BSW - hat Landesverbände in Niedersachsen und in Bremen gegründet (Imago / Sylvio Dittrich )

Wagenknechts Co-Vorsitzende Mohamed Ali sagte bei dem Parteitag in Oldenburg, sie sei sehr zuversichtlich, dass das BSW die Politik in Niedersachsen positiv verändern werde. An der Spitze des neuen Verbandes stehen der Mediziner Renken und der bisherige Landesbeauftragte des BSW für Niedersachsen, Onken. Letzterer verwies auf zu lösende Probleme wie etwa zu wenige Lehrer, zu wenige Polizisten und eine Krise bei Industriearbeitsplätzen. Er forderte politische Hilfe für den angeschlagenen Autobauer Volkswagen.

Gestern hatte das BSW einen Landesverband in Bremen gegründet. Damit ist die noch junge Partei nun in neun Bundesländern mit einem Landesverband vertreten.

