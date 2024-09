Der frühere Linken-Politiker Amid Rabieh ist einer der beiden Landesvorsitzenden des BSW in Nordrhein-Westfalen. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Bei der Veranstaltung in Bochum wurden der ehemalige Linken-Politiker Rabieh und der Düsseldorfer Rechtsanwalt Ristau zu den Vorsitzenden gewählt. Der neue Landesverband in Nordrhein-Westfalen ist nach eigenen Angaben mit 113 Mitgliedern der nun größte der Partei in Deutschland.

Auch in Sachsen-Anhalt wird heute ein Landesverband des BSW gegründet. In Magdeburg ist dafür unter anderem die Co-Parteivorsitzende Mohamed Ali zu Gast.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.