Für den Vorsitz des BSW-Landesverbands in Rheinland-Pfalz kandidieren der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich und Sina Listmann. (Oscar Fuchs / dpa / Oscar Fuchs)

Auf einem Parteitag in Kaiserslautern stimmten alle anwesenden Mitglieder für das Vorhaben. Nach Angaben des BSW-Landesbeauftragten Ulrich hat das Bündnis in Rheinland-Pfalz derzeit 55 Mitglieder. Zuletzt waren Verbände in Bremen und in Niedersachsen entstanden. Das BSW hatte sich als Bundespartei im Januar um die frühere Linken-Politikerin Wagenknecht gegründet.

