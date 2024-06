Parlamentarische Arbeit

Plakat des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) bei einer Wahlkampfveranstaltung zur Europawahl auf dem Chlodwigplatz in Köln, 28.05.2024 (dpa / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das gelte auf allen politischen Ebenen - auch im Bundestag, sagte die BSW-Chefin Wagenknecht in Berlin. Als "aktive Zusammenarbeit" mit der AfD sieht sie dieses Vorgehen nicht. Eine Koalition mit der AfD schloss Wagenknecht erneut aus.

Offen zeigt sich die Partei für eine Zusammenarbeit mit der Union. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg kann sich die BSW-Ko-Vorsitzende Mohamed Ali ein Bündnis mit der CDU vorstellen. Im Sender ntv sagte Ali, sie schließe dies nicht aus. Sie betonte jedoch zugleich, dass sich die CDU insbesondere in der Wirtschafts- und in der Bildungspolitik dafür auf das BSW zubewegen müsse.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.