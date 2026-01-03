Die BSW-Fraktion im Brandenburger Landtag lehnt ein Treuebekenntnis zur Koalition mit der SPD ab. (Jens Kalaene/dpa)

BSW-Landesgeschäftsführer Roth sagte der Deutschen Presse Agentur, ein solches Bekenntnis sei "nicht notwendig". Die Fraktion habe im Landtag seit mehr als einem Jahr gezeigt, dass sie zur Koalition mit der SPD stehe.

In Brandenburg regieren SPD und BSW seit Dezember 2024 in der einzigen bundesweiten Koalition dieser Art. Im November stürzte der Austritt mehrerer Abgeordneter aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht die Landtagsfraktion und die Koalition in eine Krise. Die SPD verlangte daraufhin vom BSW die Zusicherung, dass alle 14 Abgeordneten weiter hinter der Regierung und dem Koalitionsvertrag stehen.

