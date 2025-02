Sahra Wagenknecht, Parteivorsitzende vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) (Sören Stache/dpa)

Parteigründerin Wagenknecht verwies vor Journalisten auf Probleme bei der Briefwahl für im Ausland lebende Deutsche. Nur ein Bruchteil von ihnen habe an der Abstimmung teilnehmen können. Dem BSW fehlen laut Wagenknecht 13.400 Stimmen für den Einzug in den Bundestag. Co-Cefin Mohamed Ali führte mit Blick auf die Ergebnisse in einzelnen Wahllokalen außerdem mögliche Verwechslungen bei der Auszählung zu Ungunsten des BSW an.

