Die Landesvorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Katja Wolf, vor einem Wahlplakat der Parteigründerin Sahra Wagenknecht. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Das BSW hat in Thüringen rund 100 Mitglieder. Die Christdemokraten haben bereits dem Entwurf für ein Dreierbündnis zugestimmt, bei der SPD läuft die Abstimmung noch bis Montagmittag. CDU-Landeschef Voigt will sich am Donnerstag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Allerdings verfügen CDU, SPD und BSW im Erfurter Landtag nicht über eine eigene Mehrheit; ihnen fehlt eine Stimme. Die drei Parteien hoffen auf Unterstützung der Linkspartei. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die anderen Parteien aus.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.