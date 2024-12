Der Publizist und Nahost-Experte Michael Lüders. (Archivbild) (imago / allefarben-foto)

Lüders erhielt auf der Landesvertreterversammlung in Halberstadt fast 88 Prozent der Stimmen. Das BSW hat nach eigenen Angaben in Sachsen-Anhalt etwa 60 Mitglieder. Lüders gehört bereits dem erweiterten Bundesparteivorstand an. In seiner Rede kritisierte er die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine. Zudem warf er den anderen Parteien vor, von Waffenlieferungen ausgehende Gefahren zu unterschätzen.

