Bundesparteitag

Das BSW-Logo (Archivbild). (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Die Partei will über ihre neue Führung und einen neuen Namen entscheiden. BSW-Gründerin Wagenknecht hat angekündigt, dass sie das Amt der Bundesvorsitzenden abgibt. Ihr Nachfolger soll der Europaabgeordnete De Masi werden. Die bisherige Ko-Parteichefin Ali kandidiert erneut. Geplant sind zudem Wahlen von neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden sowie eines neuen Generalsekretärs.

Heißen soll das BSW künftig Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Die Partei hatte den Einzug in den Bundestag knapp verpaßt und war zuletzt mit der Forderung nach einer Neuauszählung der Wahl gescheitert.

