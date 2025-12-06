Bundesparteitag

Die Partei will über ihre neue Führung und einen neuen Namen entscheiden.
Heißen soll das "Bündnis Sahra Wagenknecht" künftig "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft". Parteigründerin Wagenknecht will das Amt der Bundesvorsitzenden abgeben. Ihr Nachfolger soll der Europaabgeordnete De Masi werden. Die bisherige Ko-Parteichefin Ali kandidiert erneut.
Heißen soll das "Bündnis Sahra Wagenknecht" künftig "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft". Parteigründerin Wagenknecht will das Amt der Bundesvorsitzenden abgeben. Ihr Nachfolger soll der Europaabgeordnete De Masi werden. Die bisherige Ko-Parteichefin Ali kandidiert erneut.
Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.