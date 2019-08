"Nico hat mich immer begleitet; durch gute wie durch schlechte Tage", sagte Herausgeber Manfred Rothenberg im Deutschlandfunk. Vor zehn Jahren hat er den kleinen Verlag Starfruit Publications in Nürnberg mitgegründet. Vor zwei Jahren stellte er fest, dass es "kein einziges vernünftiges Buch über sie auf Deutsch gibt". Hauptsächlich finde man über die als Christa Päffgen 1938 in Köln geborene Künstlerin "Klischees und schnelle Zuschreibungen".

Nico und Andy Warhol als Batman und Robin, 1967 (Frank Bez)Nico habe keine Zugeständnisse an den Markt oder den Kommerz gemacht, man könne ihre Biografie auch verstehen als verkörpertes griechisches Drama, sagte der Kleinverleger, dessen Bücher schon mehrfach durch die Stiftung Buchkunst ausgezeichnet wurden.

Dieser Band solle so etwas wie ein Kompendium über Nico sein, mit Statements von Zeitzeugen, Erinnerungen, Essays und teilweise zum ersten Mal auf Deutsch erscheinden Interviews.

Manfred Rothenberger, Thomas Weber (Hrsg.): "Nico – Wie kann die Luft so schwer sein an einem Tag an dem der Himmel so blau ist"

Starfruit Publications Fürth, 2019. 622 Seiten, 35 Euro.